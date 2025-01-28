Защитник «Барселоны» вновь выбыл из-за травмы

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Датский защитник испанской «Барселоны» Андреас Кристенсен выбыл из строя из-за травмы ноги, полученной на тренировке, сообщается на сайте команды.
Защитник вернулся в состав «Барселоны» десять дней назад после пятимесячного пребывания в лазарете.
«Кристенсен получил травму камбаловидной мышцы правой ноги во время тренировки в понедельник. Ориентировочный срок его реабилитации составит около трех недель», — говорится в сообщении.
В текущем сезоне 28-летний Кристенсен принял участие лишь в одной игре «Барселоны», причем вышел на замену и отыграл 26 минут.