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Жота вернулся в шотландский «Селтик»

25-летний нападающий Жота вернулся в «Селтик».

Источник: официальный сайт ФК «Селтик»

Португалец перешёл в шотландский клуб из французского «Ренна». Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2030 года.

Жота выступал в составе «Селтика» с августа 2021 года по июль 2023-го. После чего шотландцы продали форварда в саудовский «Аль-Иттихад» за € 29,1 млн. Также португалец успел поиграть за «Бенфику» и «Вальядолид».

В нынешнем сезоне форвард провёл за французскую команду 10 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 8 млн.

Селтик