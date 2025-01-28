Словенский «Целе» продлит контракт с 23-летним футболистом Иосифовым

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Словенский футбольный клуб «Целе» продлит контракт с российским полузащитником Никитой Иосифовым. Об этом ТАСС сообщил спортивный директор «Целе» Геннадий Голубин.
Иосифов выступает за «Целе» с августа 2024 года, его нынешний контракт рассчитан до июня 2025 года.
«У Никиты были проблемы с оформлением документов, сейчас все нормально. 1 февраля у нас уже начинаются матчи, с этого моменты начнет играть, в Лиге конференций тоже сможет принимать участие. Начали ли переговоры о продлении контракта? Продлим контракт, приняли такое решение. Детали не могу сказать, но продлим точно, договоримся, вопрос технический», — сказал Голубин.
Иосифову 23 года, в текущем сезоне он принял участие в 4 матчах за «Целе», отдав 2 результативные передачи. Ранее Иосифов выступал за испанские «Кастельон», «Мирандес», «Вильярреал Б», вторую команду «Локомотива» — «Казанку».