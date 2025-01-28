Неймар забил самый дорогой гол в истории футбола

В этом клубе он выступал с лета 2023 года, куда перешел из ПСЖ за 90 миллионов евро. За это время бразилец принял участие в семи матчах за саудовский клуб, проведя в общей сложности 428 минут.
Примечательно, что экс-форвард «Сантоса», «Барселоны» и ПСЖ, заработавший 150 миллионов в «Аль-Хиляле» забил всего один гол в составе саудовского клуба, отличившись в матче Лиги чемпионов АФК против иранского «Нассаджи» (3:0). Игра, состоялась 3 октября 2023 года в Тегеране.
Можно сказать, что его гол стал самым дорогим в истории футбола.