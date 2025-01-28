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Кокорин рассказал о нежелании возвращаться в Россию

Российский нападающий кипрского «Ариса» Александр Кокорин рассказал о нежелании возвращаться на родину. Он высказался в интервью YouTube-каналу Smol talk, который ведет игрок «Краснодара» Федор Смолов.

Источник: РИА "Новости"

По словам игрока, он скучает только по родственникам, которые приезжают к нему на Кипр.

«Тем более сейчас что там делать? Киношку ходить смотреть? По Патрикам лазать? Когда-то мы давно все это увидели, застали, пережили. Поэтому большого кайфа не испытываю», — заявил Кокорин.

Ранее футболист раскритиковал уровень Российской премьер-лиги (РПЛ). По его словам, чемпионат страны уже в 2019 году был говном.

Кокорин выступает за «Арис» с 2022 года. В первом сезоне вместе с клубом он выиграл чемпионат Кипра. В России нападающий играл за московское «Динамо», «Анжи», «Зенит», «Сочи» и «Спартак».

Арис Л