Кокорин рассказал о нежелании возвращаться в Россию

По словам игрока, он скучает только по родственникам, которые приезжают к нему на Кипр.
«Тем более сейчас что там делать? Киношку ходить смотреть? По Патрикам лазать? Когда-то мы давно все это увидели, застали, пережили. Поэтому большого кайфа не испытываю», — заявил Кокорин.
Ранее футболист раскритиковал уровень Российской премьер-лиги (РПЛ). По его словам, чемпионат страны уже в 2019 году был говном.
Кокорин выступает за «Арис» с 2022 года. В первом сезоне вместе с клубом он выиграл чемпионат Кипра. В России нападающий играл за московское «Динамо», «Анжи», «Зенит», «Сочи» и «Спартак».