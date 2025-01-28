Кокорин рассказал о нежелании возвращаться в Россию

По словам игрока, он скучает только по родственникам, которые приезжают к нему на Кипр.

«Тем более сейчас что там делать? Киношку ходить смотреть? По Патрикам лазать? Когда-то мы давно все это увидели, застали, пережили. Поэтому большого кайфа не испытываю», — заявил Кокорин.