Привидения прокляли британский клуб. Тренер нашел необычное решение, чтобы избавиться от них

Этот сезон для «Суиндона» в Лиге 2 начался катастрофически: два месяца без побед в чемпионате. Вся критика обрушилась на главного тренера Иана Холловея. Но после ничьи с «Аккрингтоном» 16 ноября Иан объяснил болельщикам, с чем связано такое невезение. По его словам, клуб прокляли, а игрокам мешали призраки: «Я опустошен. Многие говорят мне, что наше поле проклято, поэтому я очищу его. Я не шучу, где-то рядом точно есть древнее кладбище».
Иан уверен — все проблемы начались после травмы капитана Олли Кларка. После нее под базой якобы пробудились древние захоронения и теперь плохо влияют на команду.
Но Холловей заявил, что уже нашел решение проблемы. Вместо экзорцистов или спортивного психолога Иан пригласил на базу свою жену и попросил избавить поле от духов. Ким Холловей сопровождает мужа с самого начала его тренерской карьеры. Она часто приходит на матчи и даже подсказывает мужу некоторые решения. Иан уверен — Ким обладает даром предвидения. В своей колонке для Bristol Live Холловей рассказал, что именно жена предсказала локдаун в Англии в 2020 году.
Легенды о призраках часто появляются в английских клубах. Недалеко от «Хайбери» очевидцы слышали шаги легендарного тренера «Арсенала» Герберта Чепмена, призрак французского моряка пугал форварда «Сандерленда» Стивена Эллиота в катакомбах стадиона «Стэдиум оф Лайт», а «Блэкпулу» мешало привидение лорда Нельсона.
Особо суеверные тренеры и игроки даже изводили духов. Футболист «Дерби Каунти» Джек Николас приводил на стадион цыган перед победным финалом Кубка Англии-1946. Но радикальнее всех проблему решил Барри Фрай. После серии поражений в 1995 году тренер «Бирмингем Сити» подумал, что клуб проклят. Ради спасения команды и снятия порчи он зачем-то помочился у каждого углового флажка на стадионе. Не помогло — через пару матчей его уволили.
Холловей пообещал, что не последует примеру Барри Фрая, но от проклятия клуб избавит. Несмотря на оставшийся тайной ритуал жены, «Суиндон» снова проиграл два матча подряд, а Иан даже подрался с одним из фанатов. Но уже в следующих играх команда будто возродилась.
Сейчас клуб не проигрывает дома пять туров кряду. «Суиндон» поднялся на 18-е место и оторвался от зоны вылета на восемь очков. Олли Кларк быстро восстановился от травмы и не пропустил больше ни одного матча. Холловей отметил невероятное преображение игроков по сравнению со стартом сезона.
Но больше всего тренера порадовала похвала жены: «Обычно к пропущенному голу приводят три ошибки. Наша задача — заставить игроков общаться и слышать друг друга на поле. В эти выходные моя жена пришла на игру. Вечером она сказала мне, что слышала, как два игрока кричали сквозь толпу. Для нее это признак серьезного улучшения».
Алексей Прохоров