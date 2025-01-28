Привидения прокляли британский клуб. Тренер нашел необычное решение, чтобы избавиться от них

Этот сезон для «Суиндона» в Лиге 2 начался катастрофически: два месяца без побед в чемпионате. Вся критика обрушилась на главного тренера Иана Холловея. Но после ничьи с «Аккрингтоном» 16 ноября Иан объяснил болельщикам, с чем связано такое невезение. По его словам, клуб прокляли, а игрокам мешали призраки: «Я опустошен. Многие говорят мне, что наше поле проклято, поэтому я очищу его. Я не шучу, где-то рядом точно есть древнее кладбище».