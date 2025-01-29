Зайнутдинов рассказал о темной стороне футбольной жизни и тяжелой адаптации в Турции

— Бахтиер, ты редко бываешь в Казахстане и особенно в родном Таразе. Какие эмоции ты испытываешь, когда возвращаешься?
— Домой всегда тянет. Я последние семь лет не живу в Казахстане, поэтому всегда, когда есть возможность — приезжаю. Скучаю по родным. Говорят, что футболистам быть легко, но это не совсем так. Я за эти годы пропустил все большие праздники в семье — дни рождения, свадьбы. У меня есть племянница, я не вижу, как она растет и для меня это непросто. Это темная сторона в футбольной жизни.
— Ты жил в Москве, сейчас в Стамбуле, когда ты возвращаешься в Тараз у тебя не возникает рефлекторных привычек, возникших в таких мегаполисах? Условно, тебе может чего-то не хватать в плане инфраструктуры?
— Для меня не имеет значение сервис, инфраструктура. Главное — родные, близкие, в этом счастье. Это мой дом.
— Расскажи, как проходила твоя адаптация в Турции, насколько быстро ты привык к местной жизни?
— Честно говоря, первые полгода у меня была тяжелая адаптация. Я просто по-другому представлял жизнь там. Это такое восприятие, которое осталось от турецких сериалов и от тех же сборов. Но Анталья (где мы проходили сборы) и Стамбул — это абсолютно разные города. Полгода я тосковал в Стамбуле, язык не знал, учил английский, было тяжело. Но потом наладилось, после этого я можно сказать своим стал.
— В этот период тебе кто-то из игроков пытался помочь?
— В «Бешикташе» делают абсолютно все, чтобы игрок быстро адаптировался. Скажу более, в клубе есть три сотрудника — они отвечают за весь быт футболистов. Они найдут тебе квартиру, машину, по документации помогают, все что ты хочешь — они сделают. Они даже твоим родственникам помогают, те же визы оформить. Клуб таким образом ограждает игроков от бытовых проблем, главное — играй в футбол, остальное они решат.
— Такой подход к деталям сразу дал понять, что ты оказался в топ-клубе?
— Да, это бросается в глаза и это дает понять, насколько «Бешикташ» большой клуб.
Зайнутдинов играет за «Бешикташ» с 2023 года, когда перешел из московского ЦСКА за 4,5 миллиона евро. В нынешнем сезоне турецкой Суперлиги он провел девять матчей, результативными действиями не отметился.
В карьере казахстанца также были «Ростов», «Астана» и «Тараз».