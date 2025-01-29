Зайнутдинов рассказал о темной стороне футбольной жизни и тяжелой адаптации в Турции

— Домой всегда тянет. Я последние семь лет не живу в Казахстане, поэтому всегда, когда есть возможность — приезжаю. Скучаю по родным. Говорят, что футболистам быть легко, но это не совсем так. Я за эти годы пропустил все большие праздники в семье — дни рождения, свадьбы. У меня есть племянница, я не вижу, как она растет и для меня это непросто. Это темная сторона в футбольной жизни.