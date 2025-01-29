Футболист сборной Казахстана отказал «Астане» ради «Кайрата» и Европы

Тренерский штаб столичной команды планировал найти замену для Яна Вороговского, учитывая борьбу на несколько фронтов, однако отказ Асранкулова дал шанс вернуться в команду другому левому защитнику — Дмитрию Шомко.
Ранее «Астану» покинул 35-летний Тимур Досмагамбетов, который периодически подменял Вороговского.
В текущее зимнее межсезонье Роман Асранкулов получил предложения от «Кайрата» и боснийского «Сараево». Не исключен вариант, при котором лидер «Тобола» после окончания действующего контракта уйдет в зарубежный клуб, либо станет игроком алматинской команды.
Асранкулов является воспитанником костанайского футбола, а за «Тобол» выступает с 2017 года. В составе «желто-зеленых» выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Казахстана.