Футболист сборной Казахстана отказал «Астане» ради «Кайрата» и Европы

В текущее зимнее межсезонье Роман Асранкулов получил предложения от «Кайрата» и боснийского «Сараево». Не исключен вариант, при котором лидер «Тобола» после окончания действующего контракта уйдет в зарубежный клуб, либо станет игроком алматинской команды.