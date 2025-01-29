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Тренер «Манчестер Юнайтед» Аморим перестал разговаривать с Рашфордом — The Guardian

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим прекратил общаться с нападающим команды Маркусом Рашфордом.

Источник: Getty Images

Португальский специалист обращается к вингеру только при разговорах со всей командой. Об этом сообщает авторитетное британское онлайн-издание The Guardian.

В последний раз Маркус выходил на поле в футболке «Манчестер Юнайтед» 12 декабря. С тех пор английский футболист не играет. Ранее сообщалось, что Рашфорд может продолжить карьеру в «Барселоне».

В нынешнем сезоне Маркус принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых отметился семью голами и тремя результативными передачами. Действующий контракт футболиста с клубом рассчитан до конца июня 2028 года.

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