Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Европа
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Названа причина ухода Неймара из «Аль-Хиляля»

Бразильский нападающий Неймар, который покинул «Аль-Хиляль» и близок к переходу в «Сантос», был в обиде на главного тренера саудовской команды Жоржи Жезуша, сообщает UOL.

Источник: Getty Images

32-летний футболист считает, что Жезуш несправедливо обращался с ним после перенесенной травмы. Последнией каплей стало интервью 70-летнего португальского специалиста в середине января, когда он сказал, что Неймар не может угнаться за остальными игроками команды. После этого у форварда усилилось желание уйти из «Аль-Хиляля».

При этом Неймару нравилось находиться в Саудовской Аравии и он сохранил хорошие отношения со страной, перед которой имеет деловые обязательства в рамках чемпионата мира-2034.

Неймар перешел в «Аль-Хиляль» из «ПСЖ» за €90 млн и принял участие в семи матчах, в которых забил один гол и отдал три результативные передачи.