Названа причина ухода Неймара из «Аль-Хиляля»

32-летний футболист считает, что Жезуш несправедливо обращался с ним после перенесенной травмы. Последнией каплей стало интервью 70-летнего португальского специалиста в середине января, когда он сказал, что Неймар не может угнаться за остальными игроками команды. После этого у форварда усилилось желание уйти из «Аль-Хиляля».
При этом Неймару нравилось находиться в Саудовской Аравии и он сохранил хорошие отношения со страной, перед которой имеет деловые обязательства в рамках чемпионата мира-2034.
Неймар перешел в «Аль-Хиляль» из «ПСЖ» за €90 млн и принял участие в семи матчах, в которых забил один гол и отдал три результативные передачи.