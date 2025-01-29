Названа причина ухода Неймара из «Аль-Хиляля»

32-летний футболист считает, что Жезуш несправедливо обращался с ним после перенесенной травмы. Последнией каплей стало интервью 70-летнего португальского специалиста в середине января, когда он сказал, что Неймар не может угнаться за остальными игроками команды. После этого у форварда усилилось желание уйти из «Аль-Хиляля».