Мбаппе пришел в себя и разрывает за «Реал». В чем секрет его преображения?

Мбаппе собрал флеш-рояль из неприятностей, столкнувшись с критикой и за игру на футбольном поле, и за поведение за его пределами. Даже сам он признавался, что психологически поплыл. Казалось, что форвард достиг дна, когда за неделю не смог реализовать пенальти во встречах с «Ливерпулем» и «Атлетиком», в которых «Реал» потерпел поражения. В ноябре же появилась информация, что Флорентино Перес в разговоре с Карло Анчелотти заявил, что «это не тот Мбаппе, которого он подписывал» и что Килиану пора бы уже превратиться в одного из лидеров команды.