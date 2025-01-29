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Массовой потасовкой завершился матч «Кайрата» против сенсации еврокубков

Алматинский «Кайрат» провел первый товарищеский матч на сборах в Турции. Действующий чемпион Казахстана сыграл против боснийского клуба «Борац», передают Vesti.kz.

Источник: Кадр из трансляции

Встреча команд завершилась нулевой ничьей. При этом в самой концове игры игрок «Бораца» не реализовал пенальти.

После финального свитка на поле произошла массовая потасовка между футболистами обеих команд. Все началось после того, как игрок «Кайрата» головой ударил сопернику в лицо. «Борац» — действующий чемпион Боснии и Герцеговины. Клуб здорово зарекомендовал себя и в дебютном сезоне еврокубков, сходу пробившись в плей-офф Лиги конференций. Кроме того, в составе соперника есть бывшие звезды КПЛ.

Что касается «Кайрата», то дальше алматинцы сыграют с новоиспеченными чемпионами Грузии из «Иберии». Также состоятся матчи с клубами РПЛ «Пари НН», махачкалинским «Динамо» и «Химками», грузинским «Самгурали» и клубом второго дивизиона России КАМАЗ.

Кайрат
Борац Б-Л
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