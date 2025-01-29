Массовой потасовкой завершился матч «Кайрата» против сенсации еврокубков

После финального свитка на поле произошла массовая потасовка между футболистами обеих команд. Все началось после того, как игрок «Кайрата» головой ударил сопернику в лицо. «Борац» — действующий чемпион Боснии и Герцеговины. Клуб здорово зарекомендовал себя и в дебютном сезоне еврокубков, сходу пробившись в плей-офф Лиги конференций. Кроме того, в составе соперника есть бывшие звезды КПЛ.