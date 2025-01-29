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Вратарь сборной Украины Бущан стал одноклубником призера ЧМ-2018 Карраско в саудовском «Аль-Шабабе»

Вратарь сборной Украины Бущан стал одноклубником Карраско в саудовском «Аль-Шабабе».

Источник: Getty Images

Голкипер киевского «Динамо» Георгий Бущан перешел в «Аль-Шабаб», сообщает пресс-служба киевского клуба.

Вратарь подписал контракт сроком до лета 2027 года. По данным Transfermarkt, сумма трансфера составила 3 миллиона евро.

Бущан — воспитанник «Динамо». В составе киевлян он стал чемпионом Украины, дважды завоевал Кубок и трижды — Суперкубок страны. За сборную Украины 30-летний футболист провел 18 матчей.

Напомним, за «Аль-Шабаб» выступает бронзовый призер чемпионата мира-2018 в составе сборной Бельгии Янник Карраско.

Украина