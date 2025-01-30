В «Атланте» Миранчука новый тренер и спортивный директор из клуба Месси. «Пятиполосные» возвращают звезду из АПЛ и готовят 20 миллионов на форварда

Считалось, что, создав потрясающий по характеру коллектив, он заметно упростил игру, тогда как в «Атланте» привыкли к совсем другому футболу. Там еще не забыли чемпионский сезон под началом Херардо Мартино, на смену которому пришел не менее именитый Франк де Бур. Но все же работавший с приставкой «и. о.» Валентино исходил из имевшихся возможностей, а клуб явно готовился к перезагрузке. Он ведь неплохо заработал прошлым летом, так как кроме Альмады (19,5 миллиона евро) «пятиполосные» выгодно продали в «Челси» 19-летнего защитника Уили (10 миллионов), а в мексиканский «Крус Асуль» — греческого форварда Якумакиса (9 миллионов). Плюс недавно почти четыре миллиона принесла продажа аргентинского хавбека Сосы в «Расинг», где он провел прошлый год на правах аренды.