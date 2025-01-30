В «Атланте» Миранчука новый тренер и спортивный директор из клуба Месси. «Пятиполосные» возвращают звезду из АПЛ и готовят 20 миллионов на форварда

Прыжок выше головы и перезагрузка
Приехав в «Атланту Юнайтед» в разгар прошлого сезона, Алексей Миранчук сразу поднял планку ожиданий. Во-первых, за его трансфер «пятиполосные» заплатили серьезные деньги (12 миллионов евро), пригласив россиянина на место, освободившееся после продажи в «Ботафого» победителя ЧМ-2022 Альмады. Во-вторых, наш легионер влюбил в себя публику как яркими и небанальными пресс-конференциями, так и игрой. Особенно первым голом в ворота «Интер Майами», который оставил Лео Месси без победы и был признан самым красивым в туре.
Вместе с тем не покидало ощущение, что «Атланта» прыгнула выше головы. В тот момент, когда ее дружно отправляли в отпуск, при идеальном совпадении собственных результатов с играми конкурентов, заскочила в последний поезд уходившего в плей-офф поезда. Прошла туда через стыковой матч, а потом в трехматчевой серии выбила выигравший регулярный чемпионат «Интер». И все это — при преимуществе своего поля у всех оппонентов, да еще при ограниченном по возможностям составе и с не имевшим должного опыта тренером Робом Валентино на скамейке.
Считалось, что, создав потрясающий по характеру коллектив, он заметно упростил игру, тогда как в «Атланте» привыкли к совсем другому футболу. Там еще не забыли чемпионский сезон под началом Херардо Мартино, на смену которому пришел не менее именитый Франк де Бур. Но все же работавший с приставкой «и. о.» Валентино исходил из имевшихся возможностей, а клуб явно готовился к перезагрузке. Он ведь неплохо заработал прошлым летом, так как кроме Альмады (19,5 миллиона евро) «пятиполосные» выгодно продали в «Челси» 19-летнего защитника Уили (10 миллионов), а в мексиканский «Крус Асуль» — греческого форварда Якумакиса (9 миллионов). Плюс недавно почти четыре миллиона принесла продажа аргентинского хавбека Сосы в «Расинг», где он провел прошлый год на правах аренды.
Чемпионы на ключевых постах
Перестройку «Атланты» доверили новым людям, назначив на пост главного тренера норвежца Ронни Дейлу, а должности главного футбольного директора и спортивного директора занял бывший футболист сборной США Крис Хендерсон. Оба специалиста знают, что такое выигрывать трофеи в МЛС. Дейла принес первый в истории титул «Нью-Йорк Сити», где под его началом играли бывший полузащитник «Москвы» Макси Моралес и нынешний спартаковец Хесус Медина.
Послужной список Хендерсона еще более впечатлительный. За время его работы в «Сиэтле» команда 12 лет подряд выходила в плей-офф, один раз выиграв регулярный чемпионат и дважды — Кубок МЛС. Также клубный музей пополнили четыре трофея за победу в Открытом кубке США. А с 2021 года Хендерсон трудился в «Интер Майами» как раз в ту пору, когда Дэвид Бекхэм собирал звездный состав с Месси, Суаресом, Бускетсом и Жорди Альбой. Но понятно, что к таким тратам даже прилично заработавшая «Атланта» не готова.
Тем более Хендерсона не назовешь транжирой. Напротив, в лиге у него репутация менеджера, который при возможности потратить 20−25 миллионов выберет аналогичный или близкий по качеству вариант за вдвое меньшие деньги. И Крис уже успел удивить, подписав известного по выступлениям за «Лидс» и сборную Польши полузащитника Клиха. Причем на максимально выгодных условиях. За опытного хавбека «Ди Си Юнайтед» получил выбор в супердрафте, а еще 50 тысяч долларов придется заплатить, если Клих через год подпишет с «Атлантой» новый контракт. То есть все траты «пятиполосных» — зарплата новичка в размере 300 тысяч в год.
Возвращение легенды и страсти по нападающему
Как отмечают эксперты, в Джорджии фактически за бесценок приобрели футболиста, который добавит баланса средней линии и избавит Миранчука от части черновой работы. Но главные цели «Атланты» на рынке, само собой, другие, и владелец клуба Артур Бланк готов к тратам. Он никогда их не боялся, а президент и генеральный директор клуба Гарт Лагервей предпочитает брать находящихся в расцвете сил футболистов, которые имеют успешный опыт выступления в разных лигах.
В начале межсезонья он обозначил приоритетным подписание нападающего, который будет соответствовать уровню Миранчука. Для начала, правда, заключили контракт с 31-летним Кайманом Тогаси. Этот форвард родился в США, но всю профессиональную карьеру провел на исторической родине отца — в Японии. Тогаси не звезда, однако это качественный игрок для глубины состава.
А за форварда, который должен стать примой в атаке, «Атланта» готова заплатить рекордную сумму в истории МЛС. Недавно «Цинциннати» поднял планку, купив у бельгийского клуба «Серкль» форварда сборной Того Денки за 16,2 миллиона. «Пятиполосные» в свою очередь ищут усиление на Британских островах. Правда, японская звезда «Селтика» Фурухаси перейдет в «Ренн», а новость о его подписании «Атлантой» попала на официальный сайт МЛС по ошибке. Лиге пришлось удалять ее и приносить официальные извинения.
В реальности же «пятиполосные» приглядывались к французу Эдуару, который блистал в «Селтике», но сейчас заскучал в «Лестере», куда его отправил в аренду «Кристал Пэлас». А приоритетная кандидатура — нападающий сборной Кот-д’Ивуара Латте Лат. Воспитанник «Аталанты» (Миранчуку будет с кем поговорить по-итальянски) — лучший снайпер выступающего в чемпионшипе «Мидлсбро». Несколько дней назад сообщалось, что согласованы все условия и англичане получат 18 миллионов долларов (еще два прописаны в виде возможных бонусов). Однако сейчас переговоры зашли в тупик, и, возможно, придется подписывать Эдуара.
Зато точно известно, что в «Атланту» спустя шесть лет возвращается парагваец Альмирон, которому «пятиполосные» открыли дорогу в АПЛ. Теперь «Ньюкасл» отпустит вингера за 12 миллионов, а игрок подпишет контракт на четыре с половиной года. Эта сделка хороша по всем параметрам. Будут довольны болельщики, ведь в Джорджию в компанию к вратарю-ветерану Гьюзану возвращается еще один чемпион-2018. Команда получит яркого исполнителя, а средняя линия обретет законченный вид.
Клих, которого очень ценил Марсело Бьельса, — в роли круто продвигающей мяч «восьмерки». Лобжанидзе и Альмирон — на флангах, где порой приходилось вынужденно играть Миранчуку. И футболист сборной России — на позиции «десятки». Осталось подписать форварда и войти в стартующий 22 февраля сезон с серьезными амбициями. А как иначе, если Месси и Ко уже обыгрывали на характере при весьма скромных возможностях!
Андрей Кузичев