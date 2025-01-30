Экс-тренер «Баварии» Ковач возглавил «Боруссию»

«Самое главное для всех нас сейчас — это абсолютное желание и готовность упорно работать, чтобы наилучшим образом представить дортмундскую “Боруссию” в Бундеслиге, Лиге чемпионов и на клубном чемпионате мира летом. Мы подходим к этому вызову решительно и сосредоточенно», — заявил тренер.