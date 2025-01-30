Экс-тренер «Баварии» Ковач возглавил «Боруссию»

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Бывший главный тренер мюнхенской «Баварии» Нико Ковач возглавил дортмундскую «Боруссию», сообщается на сайте футбольного клуба.
Соглашение с 53-летним специалистом рассчитано до 30 июня 2026 года.
«Самое главное для всех нас сейчас — это абсолютное желание и готовность упорно работать, чтобы наилучшим образом представить дортмундскую “Боруссию” в Бундеслиге, Лиге чемпионов и на клубном чемпионате мира летом. Мы подходим к этому вызову решительно и сосредоточенно», — заявил тренер.
«Боруссия» отправила в отставку турецкого специалиста Нури Шахина 22 января после поражения в матче Лиги чемпионов против итальянской «Болоньи» (1:2). В чемпионате Германии после 19 туров команда занимает 11-е место в турнирной таблице.
Ковач возглавлял «Баварию» с 2018 по 2019 год. Под его руководством команда стала чемпионом Германии, а также завоевала Кубок и Суперкубок страны. Также он тренировал франкфуртский «Айнтрахт», «Монако», «Вольфсбург» и сборную Хорватии.