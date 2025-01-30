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«Барселона» продлила контракт с полузащитником Педри

«Барселона» продлила контракт с полузащитником Педри до 30 июня 2030 года.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. «Барселона» подписала новое долгосрочное соглашение с полузащитником Педри, сообщается на официальном сайте испанского футбольного клуба.

Контракт рассчитан до 30 июня 2030 года.

Педри 22 года. Он перешел в «Барселону» из «Лас-Пальмаса» в 2019 году за 23 млн евро. В составе «сине-гранатовых» он стал чемпионом Ла Лиги, завоевал Кубок и два Суперкубка Испании. В текущем сезоне Педри провел 32 матча и забил 4 гола.

Летом 2024 года Педри со сборной Испании выиграл чемпионат Европы. Transfermarkt оценивает футболиста в 100 миллионов евро.

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