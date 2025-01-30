«Барселона» продлила контракт с полузащитником Педри

Педри 22 года. Он перешел в «Барселону» из «Лас-Пальмаса» в 2019 году за 23 млн евро. В составе «сине-гранатовых» он стал чемпионом Ла Лиги, завоевал Кубок и два Суперкубка Испании. В текущем сезоне Педри провел 32 матча и забил 4 гола.