«Лейпциг» совершил рекордный трансфер в истории клуба

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Немецкий «Лейпциг» выкупил у французского «Пари Сен-Жермен» футболиста Хави Симонса, заключив с ним полноценный контракт, сообщается на официальном сайте клуба Бундеслиги.
Соглашение с 21-летним полузащитником, который ранее выступал за «Лейпциг» на правах аренды, рассчитано до 30 июня 2027 года. По данным журналиста Фабрицио Романо, «Лейпциг» заплатил за Симонса компенсацию в 81 миллион евро, и это рекордный трансфер в истории клуба.
Симонс перешел в «Лейпциг» на правах аренды летом 2023 года, а прошлым летом его аренда была продлена еще на сезон. Всего за «красных быков» полузащитник провел 60 матчей, в которых забил 15 мячей и отдал 19 голевых передач.