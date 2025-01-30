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«Лейпциг» совершил рекордный трансфер в истории клуба

«Лейпциг» выкупил у «ПСЖ» полузащитника Симонса за 81 миллион евро.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Немецкий «Лейпциг» выкупил у французского «Пари Сен-Жермен» футболиста Хави Симонса, заключив с ним полноценный контракт, сообщается на официальном сайте клуба Бундеслиги.

Соглашение с 21-летним полузащитником, который ранее выступал за «Лейпциг» на правах аренды, рассчитано до 30 июня 2027 года. По данным журналиста Фабрицио Романо, «Лейпциг» заплатил за Симонса компенсацию в 81 миллион евро, и это рекордный трансфер в истории клуба.

Симонс перешел в «Лейпциг» на правах аренды летом 2023 года, а прошлым летом его аренда была продлена еще на сезон. Всего за «красных быков» полузащитник провел 60 матчей, в которых забил 15 мячей и отдал 19 голевых передач.

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