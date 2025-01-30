«Лейпциг» совершил рекордный трансфер в истории клуба

Симонс перешел в «Лейпциг» на правах аренды летом 2023 года, а прошлым летом его аренда была продлена еще на сезон. Всего за «красных быков» полузащитник провел 60 матчей, в которых забил 15 мячей и отдал 19 голевых передач.