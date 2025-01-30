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Врач сборной России высказался о травмах Захаряна после переезда в Испанию

Врач сборной России Михаил Вартапетов высказался о частых травмах российского полузащитника «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна.

Источник: Чемпионат.com

«Мы находимся на связи с врачами “Реала Сосьедад”. Арсен пропустил последнюю игру, находится в режиме дообследования. Как только диагноз будет уточнён, у нас будет более подробная информация. Трудно говорить о том, что происходит с Арсеном после переезда в Испанию, так как мы не видим его каждый день.

Возможно, просто совпадение. Мы не можем говорить, что есть прямая зависимость травм и интенсивности нагрузок. Надо дождаться результатов обследования. Конечно, все надеемся, что Арсен как можно скорее восстановится и вернётся на поле«, — сказал Вартапетов в беседе с корреспондентом “Чемпионата” Марией Куцубеевой.

Реал Сосьедад
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