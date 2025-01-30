Врач сборной России высказался о травмах Захаряна после переезда в Испанию

«Мы находимся на связи с врачами “Реала Сосьедад”. Арсен пропустил последнюю игру, находится в режиме дообследования. Как только диагноз будет уточнён, у нас будет более подробная информация. Трудно говорить о том, что происходит с Арсеном после переезда в Испанию, так как мы не видим его каждый день.