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Директор академии «Динамо»: травма не повлияет на Захаряна при правильном восстановлении

Директор академии «Динамо» Александр Кузнецов высказался о травме голеностопа, с которой столкнулся российский полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян.

Источник: Getty Images

"Мы с Арсеном на связи. Недавно он поздравлял меня с днём рождения — очень приятно, что помнит. С его родителями у меня тоже добрые отношения. Захарян — из хорошей семьи: заметно, что родные уделяли много внимания его воспитанию.

Я не врач, но такая травма, как у Арсена, преследует многих футболистов. Видимо, доктора «Реала Сосьедад» провели исследование и поняли, что связки Арсена недостаточно сильные в голеностопе, поэтому надо сделать операцию. На мой взгляд, при правильном восстановлении травма не должна повлиять на игру Арсена«, — сказал Кузнецов в беседе с корреспондентом “Чемпионата” Марией Куцубеевой.

Реал Сосьедад
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