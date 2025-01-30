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Гол Роналду помог «Аль-Насру» победить «Аль-Раед»

Гол Роналду помог «Аль-Насру» победить «Аль-Раед» в чемпионате Саудовской Аравии.

Источник: Reuters

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Португальский футболист Криштиану Роналду принес «Аль-Насру» выездную победу над «Аль-Раедом» в матче 18-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

Встреча прошла в четверг в Бурайде и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. Роналду отличился на 35-й минуте, а потом отдал голевую передачу на Навафа Бушала (47). У хозяев мяч забил Амир Саюд (76).

Роналду забил свой 16-й мяч в сезоне и продолжает возглавлять гонку бомбардиров, опережая своего бывшего партнера по атаке мадридского «Реала» Карима Бензема на три гола.

«Аль-Наср» одержал третью победу подряд, набрал 38 очков и вышел на третье место в турнирной таблице.

Результаты других матчей дня:

«Аль-Оруба» — «Аль-Ахли» — 0:2,

«Эр-Рияд» — «Аль-Вахда» — 1:0.