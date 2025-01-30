Неймар объявил о подписании контракта с бразильским «Сантосом»

Перед переходом в «Аль-Хиляль» Неймар выступал за французский ПСЖ. За его трансфер парижский клуб в 2017 году заплатил испанской «Барселоне» рекордные для мирового футбола €222 млн. Вместе с ПСЖ футболист стал пятикратным чемпионом Франции, четырехкратным обладателем суперкубка страны, трижды победил в Кубке Франции, дважды — в Кубке лиги. В составе «Барселоны» футболист дважды выиграл чемпионат Испании, три раза — кубок страны, по разу — Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. Первым клубом Неймара был «Сантос», в его составе футболист выиграл Кубок Бразилии и Кубок Либертадорес. Неймар является лучшим бомбардиром в истории сборной Бразилии (79 голов), всего за национальную команду футболист провел 128 матчей.