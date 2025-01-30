Неймар объявил о подписании контракта с бразильским «Сантосом»

ТАСС, 30 января. Нападающий Неймар перешел в бразильский футбольный клуб «Сантос». Об этом он сообщил на своей странице в Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).
«Я подписал контракт с “Сантосом”», — сказал футболист на опубликованном видеоролике. Ранее стало известно что клуб «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии, за который Неймар выступал с августа 2023 года, расторг контракт с бразильцем.
Перед переходом в «Аль-Хиляль» Неймар выступал за французский ПСЖ. За его трансфер парижский клуб в 2017 году заплатил испанской «Барселоне» рекордные для мирового футбола €222 млн. Вместе с ПСЖ футболист стал пятикратным чемпионом Франции, четырехкратным обладателем суперкубка страны, трижды победил в Кубке Франции, дважды — в Кубке лиги. В составе «Барселоны» футболист дважды выиграл чемпионат Испании, три раза — кубок страны, по разу — Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. Первым клубом Неймара был «Сантос», в его составе футболист выиграл Кубок Бразилии и Кубок Либертадорес. Неймар является лучшим бомбардиром в истории сборной Бразилии (79 голов), всего за национальную команду футболист провел 128 матчей.
«Сантос» занимает второе место по числу побед в чемпионате Бразилии (8) и проведенных сезонов в высшем дивизионе национального первенства (64). В декабре 2023 года команда впервые в истории вылетела из элиты бразильского футбола, но спустя год сумела в нее вернуться. «Сантос» является трехкратным победителем Кубка Либертадорес — самого престижного клубного турнира Южной Америки. Это рекордный показатель для клубов из Бразилии, столько же побед на счету «Палмейраса», «Гремио», «Фламенго» и «Сан-Паулу».