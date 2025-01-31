Винисиус: хочу остаться в «Реале» на долгие годы и пойти по стопам Роналдо и Роналду

«Для меня было очень важно забить 100 голов и войти в историю этого клуба. Творить историю в 24 года и после семи сезонов — это то, что очень важно для меня и всей моей семьи. Надеюсь, я смогу остаться здесь [»в Реале«] ещё на много лет.



Не так много футболистов забили 100 голов [за “Реал”]. Среди них есть один из моих кумиров — Роналдо Назарио, который всегда давал мне много советов, например, как лучше играть лицом к воротам. Криштиану [Роналду] — в их числе. Это футболисты, за которыми я наблюдал и которые ознаменовали собой эпоху в этом клубе. Надеюсь, смогу пойти по их стопам», — сказал Винисиус клубному телевидению «сливочных».