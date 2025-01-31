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«Сантос» объявил о возращении Неймара в клуб спустя 12 лет

«Сантос» в своём аккаунте в соцсети Х (ранее Twitter) объявил о возвращении нападающего Неймара в клуб, выпускником академии которого он является.

Источник: Пресс-служба CBF

Неймар выступал в составе взрослой команды «Сантоса» с 2009 по 2013 год. За этот период он принял участие в 225 матчах во всех турнирах, в которых отметился 136 голами и 64 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.