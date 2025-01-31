«Сантос» объявил о возращении Неймара в клуб спустя 12 лет

Неймар выступал в составе взрослой команды «Сантоса» с 2009 по 2013 год. За этот период он принял участие в 225 матчах во всех турнирах, в которых отметился 136 голами и 64 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.