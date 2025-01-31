Губерниев: «Кокорин — известный специалист по говну. Как был бестолковым, так и остался»

«Александр Кокорин — известный специалист по “говну”. Спроси любого человека — тройка лучших футболистов всех времен и народов? Пеле, Марадона и Кокорин. Четвертый — Месси, пятый — Роналду. Думаю, хит-парад именно такой. Поэтому Кокорин, безусловно, имеет полное право говорить все, что он хочет.



Кокорин — человек, который не просто не воспользовался своим талантом, он является антииконой антистиля. Все, что человек может сделать не так, — вот это Кокорин. Абсолютно непотребное высказывание от человека, потенциал которого позволял быть достаточно высоко в футболе, но, поскольку он бестолковый, поэтому так и говорит. Вспоминая классику: клянусь гарнитуром генеральши Поповой, как он был бестолковым, так и остался», — заключил Губерниев, слова которого приводит URA.RU.