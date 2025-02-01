Почему Захаряну нельзя уходить из «Реал Сосьедад». Колонка Казакова

Вероятно, нет. Потому что не было начальных навыков в испанском языке — и он, по сути, оказался глухонемым в новой команде, где на английском говорили единицы. Потому что в Испании нет традиции сосуществовать вместе — другая культура, другая страна, каждый фактически сам по себе. Потому что другой чемпионат: из России Захарян уезжал из «Динамо» Шварца, где интенсивность футбола была одной из лучших в РПЛ. Но в Сан-Себастьяне он попал в команду, которая играет в, возможно, самый энергозатратный футбол в ла лиге. «Реал Сосьедад» первый в чемпионате по игре без мяча — исповедует тотальный прессинг.