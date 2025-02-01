Снова мощные траты на трансферы в Саудовской Аравии. Набрали звезд, но многих отпустили

Если бы Неймар при его последней статистике полтора года назад перешёл за € 90 млн не в «Аль-Хиляль», а в сильный европейский клуб, трансфер точно окрестили бы одним из главных провалов в истории. Бразилец провёл в Саудовской Аравии всего семь матчей и забил один раз. Но главное не статистика, а его заработок до € 250 млн. Теперь можно и в своё удовольствие мяч попинать в родном клубе. По сведениям UOL, «Сантос» будет платить ему аж на 98% меньше. Но 90% дохода от рекламных кампаний вингер заберёт себе. Жизнь удалась. Если не считать её футбольную составляющую после ухода из «Барселоны».