Как фанаты «Бешикташа» отреагировали на «трансфер» Зайнутдинова в Ла Лигу

Ранее появилась информация, что «Вальядолид» сделал турецкому клубу предложение об аренде Бахтиера.
А вот как фанаты клуба отреагировали на этот интерес посредством соцсетей:
"Он не иностранец. Зачем его отдавать?
Он должен уйти немедленно, хоть, безусловно, хороший игрок.
Этот парень на самом деле хороший игрок. Он затерялся в команде, потому что она играла плохо.
Отдать его.
Отошлите этого игрока.
Он должен остаться до конца сезона, но играть ему следует на своей позиции «десятки».
Продать всех игроков.
На самом деле, хороший игрок, хороший вариант для ротации.
Отдайте его сейчас и позвольте клубу купить ему билет на самолет.
У Бахтияра турецкий статус. Не отправляйте футболиста, который играет сердцем.
Может быть, они будут его использовать в качестве «десятки».
Это лучше, чем сидеть в запасе.
Ради Бога, уходи, брат.
Продать всех, кто придет с предложением (кроме Рафы)".
Ранее подтвердилась информация об интересе клуба Ла Лиги к Зайнутдинову.
Казахстанец перешел в «Бешикташ» из московского ЦСКА в 2023 году за 4,5 миллиона евро.
В его карьере также были «Ростов», «Астана» и «Тараз».