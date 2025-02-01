Как фанаты «Бешикташа» отреагировали на «трансфер» Зайнутдинова в Ла Лигу

Он должен уйти немедленно, хоть, безусловно, хороший игрок.



Этот парень на самом деле хороший игрок. Он затерялся в команде, потому что она играла плохо.



Отдать его.



Отошлите этого игрока.



Он должен остаться до конца сезона, но играть ему следует на своей позиции «десятки».



Продать всех игроков.



На самом деле, хороший игрок, хороший вариант для ротации.



Отдайте его сейчас и позвольте клубу купить ему билет на самолет.



У Бахтияра турецкий статус. Не отправляйте футболиста, который играет сердцем.



Может быть, они будут его использовать в качестве «десятки».



Это лучше, чем сидеть в запасе.



Ради Бога, уходи, брат.



Продать всех, кто придет с предложением (кроме Рафы)".