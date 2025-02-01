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Неймар расплакался во время презентации в «Сантосе»

Неймар расплакался во время презентации в качестве футболиста «Сантоса».

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Нападающий Неймар расплакался во время презентации в качестве футболиста «Сантоса», видео которой опубликовано на странице клуба в соцсети X.

Церемония прошла на домашнем стадионе «Сантоса». Игрок не смог сдержать слез, когда фанаты команды скандировали его имя.

Неймар является воспитанником «Сантоса», он выступал за команду с 2009 по 2013 год. Бразильский клуб объявил о возвращении форварда в четверг.

Ранее «Аль-Хиляль» объявил об уходе Неймара. Бразилец защищал цвета саудовской команды с августа 2023 года. Из-за череды травм нападающий успел провести за «Аль-Хиляль» семь матчей, в которых забил один мяч.

Неймар играл за испанскую «Барселону» с 2013 по 2017 год, а затем перешел во французский «Пари Сен-Жермен» за рекордные для мирового футбола 222 миллиона евро.