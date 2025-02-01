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«Манчестер Юнайтед» объявил о переходе 18-летнего защитника из «Арсенала»

«Манчестер Юнайтед» на своём официальном сайте объявил о подписании контракта с 18-летним центральным защитником Эйденом Хевеном.

Источник: ФК "Манчестер Юнайтед"

Английский футболист перешёл в стан «красных дьяволов» из лондонского «Арсенала».

Хевен заключил трудовое соглашение с «Манчестер Юнайтед», рассчитанное до июня 2029 года с возможностью продления ещё на сезон. Подчёркивается, что 18-летний футболист сразу присоединится к основной команде «красных дьяволов».

В нынешнем сезоне Хевен принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 300 тыс.

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