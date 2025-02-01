«Ноттингем Форест» разгромил «Брайтон» в матче чемпионата Англии

«Ноттингем Форест» одержал крупнейшую победу с 1991 года — тогда с тем же счетом «лесники» разгромили «Челси». «Брайтон» потерпел самое разгромное поражение с 1966 года. 58 лет назад в Кубке английской лиги «чайки» уступили «Нортхэмптону» со счетом 0:8.