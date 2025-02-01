«Ноттингем Форест» разгромил «Брайтон» в матче чемпионата Англии

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. «Ноттингем Форест» нанес разгромное поражение «Брайтону» в домашнем матче 24-го тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча, которая прошла в субботу в Ноттингеме, закончилась победой хозяев поля со счетом 7:0. Хет-трик оформил Крис Вуд (32, 64 и 70-я минуты), забивший свой третий мяч с пенальти, также голами отметились Морган Гиббс-Уайт (25), Неко Уильямс (90) и Жота Силва (90+1). У гостей свои ворота поразил Льюис Данк (12).
«Ноттингем Форест» одержал крупнейшую победу с 1991 года — тогда с тем же счетом «лесники» разгромили «Челси». «Брайтон» потерпел самое разгромное поражение с 1966 года. 58 лет назад в Кубке английской лиги «чайки» уступили «Нортхэмптону» со счетом 0:8.
Команда Нуну Эшпириту Санту, набрав 47 очков, идет на третьем месте в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ), где «Брайтон» с 34 баллами располагается на девятой позиции.