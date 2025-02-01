Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Европа
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Ноттингем Форест» разгромил «Брайтон» в матче чемпионата Англии

«Ноттингем Форест» обыграл «Брайтон» в матче чемпионата Англии по футболу.

Источник: Reuters

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. «Ноттингем Форест» нанес разгромное поражение «Брайтону» в домашнем матче 24-го тура чемпионата Англии по футболу.

Футбол
Англия 2024/2025
Тур 23, 25.01.2025, 18:00
Борнмут
5
Ноттингем Форест
0

Встреча, которая прошла в субботу в Ноттингеме, закончилась победой хозяев поля со счетом 7:0. Хет-трик оформил Крис Вуд (32, 64 и 70-я минуты), забивший свой третий мяч с пенальти, также голами отметились Морган Гиббс-Уайт (25), Неко Уильямс (90) и Жота Силва (90+1). У гостей свои ворота поразил Льюис Данк (12).

«Ноттингем Форест» одержал крупнейшую победу с 1991 года — тогда с тем же счетом «лесники» разгромили «Челси». «Брайтон» потерпел самое разгромное поражение с 1966 года. 58 лет назад в Кубке английской лиги «чайки» уступили «Нортхэмптону» со счетом 0:8.

Команда Нуну Эшпириту Санту, набрав 47 очков, идет на третьем месте в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ), где «Брайтон» с 34 баллами располагается на девятой позиции.

Ноттингем Форест
7:0
Первый тайм: 3:0
Брайтон
Футбол, Англия, Тур 24
1.02.2025, 15:30 (МСК UTC+3)
City Ground
Главные тренеры
Эшпириту Санту Нуну
Фабиан Хюрцелер
Голы
Ноттингем Форест
Льюис Данк
12′
Морган Гиббс-Уайт
(Энтони Эланга)
25′
Крис Вуд
(Энтони Эланга)
32′
Крис Вуд
(Энтони Эланга)
64′
Крис Вуд
70′
Неко Уильямс
(Ибраим Сангаре)
89′
Жота Силва
90+1′
Составы команд
Ноттингем Форест
26
Матс Селс
4
Морату
7
Неко Уильямс
31
Никола Миленкович
34
Ола Айна
21
Энтони Эланга
5
Мурильо
7′
73′
30
Вилли Боли
8
Эллиот Андерсон
82′
6
Ибраим Сангаре
10
Морган Гиббс-Уайт
73′
20
Жота Силва
28
Данилу
65′
16
Николас Домингес
11
Крис Вуд
81′
9
Тайво Авонийи
Брайтон
1
Барт Вербрюгген
90+4′
2
Тарик Лэмпти
5
Льюис Данк
29
Ян Пол ван Хекке
34
Йоэл Велтман
14
Жоржиньо Рюттер
17
Янкуба Минте
41
Джек Хиншелвуд
20′
46′
25
Диего Гомес
9
Жоау Педру
46′
33
Мэтт О`Райли
18
Дэнни Уэлбек
11′
73′
28
Эван Фергюсон
22
Каору Митома
46′
11
Симон Адингра
Статистика
1
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
14
Удары (всего)
10
9
Удары в створ
5
0
Штанги, перекладины
0
4
Угловые
6
7
Фолы
13
1
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Саймон Хупер
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Ноттингем Форест
Брайтон
Борнмут
Чемпионат Англии: таблица и календарь