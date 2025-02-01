Сын Паоло Мальдини стал футболистом «Аталанты»

Мальдини является воспитанником «Милана» и был на контракте в клубе до лета 2024 года, когда он на постоянной основе стал игроком «Монцы». Всего за «Милан» Мальдини провел 24 матча и забил один мяч. Также он перед переходом в «Монцу» играл на правах аренды за «Специю» и «Эмполи».