Сын Паоло Мальдини стал футболистом «Аталанты»

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Даниэль Мальдини, сын и внук бывших футболистов «Милана» Паоло и Чезаре Мальдини, перешел из «Монцы» в «Аталанту», сообщается на официальном сайте клуба из Бергамо.
Сроки контракта с 23-летним полузащитником не уточняются, но, по данным портала Transfermarkt, он рассчитан до 30 июня 2029 года. Сумма компенсации «Монце» составила 10 миллионов евро.
Пресс-служба «Аталанты» также отметила, что теперь Даниэль Мальдини стал «на 100% “черно-синим”. Цвета команды из Бергамо полностью совпадают с формой миланского “Интера” — принципиального соперника “Милана” по дерби.
Мальдини является воспитанником «Милана» и был на контракте в клубе до лета 2024 года, когда он на постоянной основе стал игроком «Монцы». Всего за «Милан» Мальдини провел 24 матча и забил один мяч. Также он перед переходом в «Монцу» играл на правах аренды за «Специю» и «Эмполи».
В нынешнем сезоне Мальдини провел 21 матч и забил три мяча.