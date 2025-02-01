Дубль Кейна помог «Баварии» одержать шестую победу подряд в Бундеслиге

Встреча, которая прошла в субботу в Мюнхене, закончилась победой хозяев со счетом 4:3. Дубль оформил Харри Кейн (45+3, 46), по одному мячу забили Джамал Мусиала (19) и Серж Гнабри (54). У гостей отличились Финн Порат (62) и Стивен Скжибски (90+1, 90+3).