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Дубль Кейна помог «Баварии» одержать шестую победу подряд в Бундеслиге

Дубль Кейна принес «Баварии» победу над «Хольштайном» в матче Бундеслиги.

Источник: Reuters

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Мюнхенская «Бавария» нанесла поражение клубу «Хольштайн Киль» в домашнем матче 20-го тура чемпионата Германии по футболу.

Встреча, которая прошла в субботу в Мюнхене, закончилась победой хозяев со счетом 4:3. Дубль оформил Харри Кейн (45+3, 46), по одному мячу забили Джамал Мусиала (19) и Серж Гнабри (54). У гостей отличились Финн Порат (62) и Стивен Скжибски (90+1, 90+3).

«Бавария» продлила победную серию в Бундеслиге до шести матчей и, набрав 51 очко, лидирует в турнирной таблице, где «Хольштайн Киль» с 12 баллами располагается на предпоследней, 17-й позиции.

Результаты других матчей:

«Бохум» — «Фрайбург» — 0:1; «Санкт-Паули» — «Аугсбург» — 1:1; «Хайденхайм» — «Боруссия» (Дортмунд) — 1:2; «Штутгарт» — «Боруссия» (Мёнхенгладбах) — 1:2.

Бавария
4:3
Первый тайм: 2:0
Хольштайн
Футбол, Германия, Тур 20
1.02.2025, 17:30 (МСК UTC+3)
Allianz Arena
Главные тренеры
Венсан Компани
Марсель Рапп
Голы
Бавария
Джамал Мусиала
(Майкл Олисе)
19′
Гарри Кейн
(Кингсли Коман)
45+2′
Гарри Кейн
(Рафаэл Геррейру)
46′
Серж Гнабри
54′
Хольштайн
Финн Порат
(Тимо Беккер)
62′
Стивен Скшибски
(Тимо Беккер)
90+1′
Стивен Скшибски
90+3′
Составы команд
Бавария
1
Мануэль Нойер
2
Дайот Упамекано
3
Ким Мин Джэ
6
Йозуа Киммих
27
Конрад Лаймер
78′
42
Джамал Мусиала
22
Рафаэл Геррейру
85′
49
Адам Азну
45
Александр Павлович
58′
16
Жоау Пальинья
9
Гарри Кейн
58′
10
Лерой Сане
11
Кингсли Коман
58′
25
Томас Мюллер
17
Майкл Олисе
46′
7
Серж Гнабри
Хольштайн
1
Тимон Вайнер
3
Марко Коменда
17
Тимо Беккер
26
Давид Зец
81′
8
Финн Порат
10
Льюис Холтби
23
Лассе Розенбом
71′
20
Фите Арп
33
Доминик Яворчек
61′
7
Стивен Скшибски
47
Джон Толкин
82′
6
Марко Ивезич
37
Армин Гигович
61′
24
Магнус Кнудсен
19
Фил Харрес
82′
16
Анду Келати
Статистика
1
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
29
Удары (всего)
10
12
Удары в створ
6
0
Штанги, перекладины
0
12
Угловые
1
7
Фолы
10
2
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Флориан Экснер
(Германия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Бавария
Хольштайн
Чемпионат Германии: таблица и календарь