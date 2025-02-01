Дубль Кейна помог «Баварии» одержать шестую победу подряд в Бундеслиге

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Мюнхенская «Бавария» нанесла поражение клубу «Хольштайн Киль» в домашнем матче 20-го тура чемпионата Германии по футболу.
Встреча, которая прошла в субботу в Мюнхене, закончилась победой хозяев со счетом 4:3. Дубль оформил Харри Кейн (45+3, 46), по одному мячу забили Джамал Мусиала (19) и Серж Гнабри (54). У гостей отличились Финн Порат (62) и Стивен Скжибски (90+1, 90+3).
«Бавария» продлила победную серию в Бундеслиге до шести матчей и, набрав 51 очко, лидирует в турнирной таблице, где «Хольштайн Киль» с 12 баллами располагается на предпоследней, 17-й позиции.
Результаты других матчей:
«Бохум» — «Фрайбург» — 0:1; «Санкт-Паули» — «Аугсбург» — 1:1; «Хайденхайм» — «Боруссия» (Дортмунд) — 1:2; «Штутгарт» — «Боруссия» (Мёнхенгладбах) — 1:2.