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Дубль Салаха принес «Ливерпулю» три очка в матче АПЛ с «Борнмутом»

Завершился матч 24-го тура английской Премьер-лиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Борнмут» и «Ливерпуль».

Источник: Reuters

Команды играли на стадионе «Виталити» в Борнмуте. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Дарреном Ингландом. «Ливерпуль» одержал победу со счётом 2:0.

Счёт в матче был открыт на 30-й минуте, отличился нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах, реализовав пенальти. На 75-й минуте Салах оформил дубль.

После 24 сыгранных матчей «Борнмут» располагается на седьмой строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 40 очков. «Ливерпуль» после 23 игр находится на первом месте, заработав 56 очков. Второе место с 47 очками после 23 игр занимает лондонский «Арсенал».

Борнмут
0:2
Первый тайм: 0:1
Ливерпуль
Футбол, Англия, Тур 24
1.02.2025, 18:00 (МСК UTC+3)
Vitality Stadium
Главные тренеры
Андони Ираола
Арне Слот
Голы
Ливерпуль
Мохамед Салах
30′
Мохамед Салах
(Кертис Джонс)
75′
Составы команд
Борнмут
13
Кепа Аррисабалага
2
Дин Хейсен
56′
3
Милош Керкез
27
Илья Забарный
4
Льюис Кук
12
Тайлер Адамс
11
Данго Уаттара
19
Джастин Клюйверт
24
Антуан Семеньо
10
Райан Кристи
49′
80′
21
Дэниэл Джеббисон
7
Дэвид Брукс
66′
16
Маркус Таверньер
Ливерпуль
1
Алиссон
4
Виргил ван Дейк
66′
5
Ибраима Конате
26
Эндрю Робертсон
8
Доминик Собослаи
38
Райан Гравенберх
50′
7
Луис Диас
66
Трент Александр-Арнолд
70′
84
Конор Брэдли
10
Алексис Макаллистер
55′
61′
17
Кертис Джонс
11
Мохамед Салах
88′
3
Ватару Эндо
18
Коди Гакпо
69′
9
Дарвин Нуньес
Статистика
2
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
14
Удары (всего)
19
3
Удары в створ
7
0
Штанги, перекладины
0
3
Угловые
3
15
Фолы
9
4
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Даррен Инглэнд
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Ливерпуль
Борнмут
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