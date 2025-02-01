Дубль Салаха принес «Ливерпулю» три очка в матче АПЛ с «Борнмутом»

После 24 сыгранных матчей «Борнмут» располагается на седьмой строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 40 очков. «Ливерпуль» после 23 игр находится на первом месте, заработав 56 очков. Второе место с 47 очками после 23 игр занимает лондонский «Арсенал».