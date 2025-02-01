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«Аталанта» сыграла вничью с «Торино» в 23-м туре Серии А

Завершился матч 23-го тура итальянской Серии А сезона-2024/2025, в котором встречались «Аталанта» и «Торино».

Источник: Reuters

Команды играли на стадионе «Джевисс» в Бергамо. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Марко Пиччинини. Матч завершился со счётом 1:1.

На 21-й минуте защитник «Аталанты» Рауль Белланова поразил ворота «Торино», однако этот мяч был отменён. Счёт в матче был открыт на 35-й минуте, отличился игрок хозяев Берат Джимсити. На 40-й минуте Гильермо Марипан сравнял счёт. На 74-й минуте нападающий «Аталанты» Матео Ретеги не реализовал пенальти.

После 23 сыгранных матчей «Аталанта» располагается на третьей строчке в итальянской Серии А, набрав 47 очков. «Торино» находится на 11-м месте, заработав 27 очков за аналогичное количество встреч.

Аталанта
1:1
Первый тайм: 1:1
Торино
Футбол, Италия, Тур 23
1.02.2025, 20:00 (МСК UTC+3)
Atleti Azzurri D'Italia
Главные тренеры
Джанпьеро Гасперини
Паоло Ваноли
Голы
Аталанта
Берат Джимсити
(Рауль Белланова)
35′
Торино
Гильермо Марипан
(Валентино Лазаро)
40′
Нереализованные пенальти
Аталанта
Матео Ретеги
74′
Составы команд
Аталанта
28
Руй Патрисиу
4
Исак Хин
16
Рауль Белланова
19
Берат Джимсити
13
Эдерсон
15
Мартен де Рон
22
Маттео Руджери
57′
7
Хуан Куадрадо
23
Сеад Колашинац
30′
2
Рафаэл Толой
17
Шарль Де Кетеларе
57′
8
Марио Пашалич
44
Марко Брешанини
57′
24
Лазар Самарджич
32
Матео Ретеги
85′
9
Джанлука Скамакка
Торино
32
Ваня Милинкович-Савич
75′
13
Гильермо Марипан
23
Сауль Коко
45+1′
24
Борна Соса
10
Никола Влашич
28
Самуэле Риччи
16
Маркус Хольмгрен Педерсен
46′
4
Себастьян Валюкевич
20
Валентино Лазаро
85′
5
Адам Масина
61
Адриен Тамез
72′
76′
66
Гвидас Гинейтис
7
Янн Карамо
63′
9
Антонио Санабрия
18
Че Адамс
63′
92
Алю Нжие
Статистика
0
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
21
Удары (всего)
5
10
Удары в створ
3
0
Штанги, перекладины
0
8
Угловые
0
6
Фолы
11
1
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Марко Пиччинини
(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Аталанта
Торино
Чемпионат Италии: таблица и календарь