«Аталанта» сыграла вничью с «Торино» в 23-м туре Серии А

На 21-й минуте защитник «Аталанты» Рауль Белланова поразил ворота «Торино», однако этот мяч был отменён. Счёт в матче был открыт на 35-й минуте, отличился игрок хозяев Берат Джимсити. На 40-й минуте Гильермо Марипан сравнял счёт. На 74-й минуте нападающий «Аталанты» Матео Ретеги не реализовал пенальти.