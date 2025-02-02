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Футболисты «Реала» проиграли «Эспаньолу» в матче чемпионата Испании

Мадридский клуб потерпел первое поражение в чемпионате Испании с 4 декабря.

Источник: AP 2024

МАДРИД, 2 февраля. /ТАСС/. «Реал» со счетом 0:1 уступил «Эспаньолу» в гостевом матче 22-го тура чемпионата Испании по футболу.

Гол на 85-й минуте забил защитник Карлос Роберто.

«Реал» потерпел первое поражение в чемпионате Испании с 4 декабря, когда проиграл на выезде «Атлетику» (1:2). После этого подопечные Карло Анчелотти одержали пять побед и один раз сыграли вничью.

«Эспаньол» обыграл «Реал» впервые с марта 2021 года, когда также переиграл соперника на своем поле (2:1). После этого команды провели между собой четыре игры, и во всех сильнее был клуб из Мадрида. В первом круге нынешнего сезона «Реал» победил соперника со счетом 4:1.

«Реал» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании с 49 очками. «Эспаньол» благодаря победе поднялся из зоны вылета, набрав 23 очка и занимая 17-е место. В следующем туре «Реал» сыграет на своем поле против занимающего вторую строчку «Атлетико», «Эспаньол» встретится на выезде с «Реал Сосьедад». Игры пройдут 8 и 9 февраля соответственно.

Эспаньол
1:0
Первый тайм: 0:0
Реал
Футбол, Испания, Тур 22
1.02.2025, 23:00 (МСК UTC+3)
Stage Front Stadium
Главные тренеры
Маноло Гонсалес
Карло Анчелотти
Голы
Эспаньол
Карлос Ромеро
(Омар Эль Хилали)
85′
Составы команд
Эспаньол
1
Хоан Гарсия
4
Мараш Кумбулла
90′
6
Леандро Кабрера
22
Карлос Ромеро
61′
23
Омар Эль Хилали
10
Поль Лосано
20
Алекс Крал
17
Жофре Каррерас
67′
12
Альваро Техеро
19
Урко Гонсалес де Сарате
66′
31
Антониу Рока
2
Роберто Фернандес
73′
9
Алехо Велис
7
Хави Пуадо
83′
5
Фернандо Калеро
Реал
1
Тибо Куртуа
20
Франсиско Гарсия
5
Джуд Беллингем
8
Федерико Вальверде
7
Винисиус Жуниор
9
Килиан Мбаппе
11
Родригу
14
Орельен Тшуамени
22
Антонио Рюдигер
15′
35
Рауль Асенсио
19
Дани Себальос
80′
10
Лука Модрич
17
Лукас Васкес
87′
21
Браим Диас
Статистика
2
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
5
Удары (всего)
22
2
Удары в створ
7
0
Штанги, перекладины
0
1
Угловые
8
14
Фолы
3
0
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Алехандро Муньис Руис
(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Реал
Эспаньол
Чемпионат Испании: таблица и календарь