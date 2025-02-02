Футболисты «Реала» проиграли «Эспаньолу» в матче чемпионата Испании

«Эспаньол» обыграл «Реал» впервые с марта 2021 года, когда также переиграл соперника на своем поле (2:1). После этого команды провели между собой четыре игры, и во всех сильнее был клуб из Мадрида. В первом круге нынешнего сезона «Реал» победил соперника со счетом 4:1.