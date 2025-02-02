Футболисты «Реала» проиграли «Эспаньолу» в матче чемпионата Испании

МАДРИД, 2 февраля. /ТАСС/. «Реал» со счетом 0:1 уступил «Эспаньолу» в гостевом матче 22-го тура чемпионата Испании по футболу.
Гол на 85-й минуте забил защитник Карлос Роберто.
«Реал» потерпел первое поражение в чемпионате Испании с 4 декабря, когда проиграл на выезде «Атлетику» (1:2). После этого подопечные Карло Анчелотти одержали пять побед и один раз сыграли вничью.
«Эспаньол» обыграл «Реал» впервые с марта 2021 года, когда также переиграл соперника на своем поле (2:1). После этого команды провели между собой четыре игры, и во всех сильнее был клуб из Мадрида. В первом круге нынешнего сезона «Реал» победил соперника со счетом 4:1.
«Реал» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании с 49 очками. «Эспаньол» благодаря победе поднялся из зоны вылета, набрав 23 очка и занимая 17-е место. В следующем туре «Реал» сыграет на своем поле против занимающего вторую строчку «Атлетико», «Эспаньол» встретится на выезде с «Реал Сосьедад». Игры пройдут 8 и 9 февраля соответственно.