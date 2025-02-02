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Чалов пропустит до полумесяца из-за травмы

Футболист ПАОКа Чалов пропустит до полумесяца из-за травмы.

Источник: Stephen McCarthy/Sportsfile via Getty Images

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Российский нападающий ПАОКа Федор Чалов получил повреждение задней поверхности бедра в матче Лиги Европы против «Реал Сосьедад» и пропустит около полумесяца, сообщается на официальном сайте греческого футбольного клуба.

ПАОК уступил на выезде «Реал Сосьедад» со счетом 0:2 в матче заключительного тура основного этапа Лиги Европы в четверг. Чалов вышел на замену на 71-й минуте. По окончании матча россиянин почувствовал дискомфорт.

В субботу Чалов прошел медобследование, которое выявило у него растяжение первой степени. Он пропустит от 10 до 15 дней.

Чалову 26 лет. Он перешел в ПАОК из ЦСКА 1 августа, подписав трехлетний контракт. Сумма трансфера оценивается в 3 миллиона евро. В составе греческого клуба Чалов провел 30 матчей и забил 4 гола.