«Милан» тонет в скандалах! Из клуба бегут игроки, а нового тренера зачем-то хотят уволить

Калабрия после встречи сказал, что они с Консейсау всё уладили, а также извинился за то, что этот инцидент произошёл у всех на глазах. Консейсау тоже заявил, что это некрасиво. Однако при этом добавил, что не видит в этом ничего противоестественного: «Нет никакого лицемерия: мы говорим друг другу вещи как мужчины. Правда, это было некрасиво, но это нормально в футболе, мы же не в церкви».