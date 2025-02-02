Футболист «Реала» Рюдигер выбыл из строя из-за травмы

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Защитник мадридского «Реала» и сборной Германии по футболу Антонио Рюдигер выбыл из строя из-за травмы, сообщается на сайте королевского клуба.
Рюдигер получил травму на 15-й минуте субботнего матча 22-го тура чемпионата Испании против «Эспаньола» (0:1).
В ходе медицинского обследования Рюдигеру диагностировали травму двуглавой мышцы бедра правой ноги. Срок его восстановления пока не определен.
В текущем сезоне 31-летний защитник провел 34 матча за «Реал» во всех турнирах, забил два мяча и сделал одну передачу.