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Футболист «Реала» Рюдигер выбыл из строя из-за травмы

Футболист «Реала» Рюдигер выбыл из строя из-за травмы двуглавой мышцы.

Источник: Reuters

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Защитник мадридского «Реала» и сборной Германии по футболу Антонио Рюдигер выбыл из строя из-за травмы, сообщается на сайте королевского клуба.

Рюдигер получил травму на 15-й минуте субботнего матча 22-го тура чемпионата Испании против «Эспаньола» (0:1).

В ходе медицинского обследования Рюдигеру диагностировали травму двуглавой мышцы бедра правой ноги. Срок его восстановления пока не определен.

В текущем сезоне 31-летний защитник провел 34 матча за «Реал» во всех турнирах, забил два мяча и сделал одну передачу.

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