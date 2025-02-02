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«Галатасарай» подтвердил переговоры по переходу Мораты

«Галатасарай» анонсировал аренду у «Милана» футболиста Мораты.

Источник: Reuters

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Чемпион Европы по футболу в составе сборной Испании Альваро Мората начал официальные переговоры с турецким «Галатасараем» по поводу перехода на правах аренды из итальянского «Милана», сообщается на сайте турецкой команды.

Ранее СМИ сообщали о том, что стамбульский клуб арендует 32-летнего испанца с возможностью выкупа.

В текущем сезоне нападающий забил 6 голов и сделал 2 результативные передачи в 25 играх за «Милан». Ранее Мората также выступал за испанские клубы «Реал» и «Атлетико», а также за итальянский «Ювентус» и английский «Челси».

Галатасарай
Милан
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