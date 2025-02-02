«Барселона» с минимальным счётом обыграла «Алавес» в матче 22-го тура Ла Лиги

После 22 сыгранных матчей «Барселона» располагается на третьей строчке в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 45 очков. «Алавес» после аналогичного количества игр занимает 18-е место, заработав 21 очко. Турнирную таблицу чемпионата Испании сезона-2024/2025 возглавляет мадридский «Реал», у которого 49 очков.