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«Барселона» с минимальным счётом обыграла «Алавес» в матче 22-го тура Ла Лиги

Завершился матч 22-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/2025, в котором встречались каталонская «Барселона» и «Алавес».

Источник: Getty Images

Команды играли на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Хосе Мунуэрой Монтеро (Испания). «Барселона» обыграла «Алавес» со счётом 1:0.

Единственный гол в матче на 61-й минуте забил нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски, ему ассистировал полузащитник Ламин Ямаль — 1:0.

После 22 сыгранных матчей «Барселона» располагается на третьей строчке в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 45 очков. «Алавес» после аналогичного количества игр занимает 18-е место, заработав 21 очко. Турнирную таблицу чемпионата Испании сезона-2024/2025 возглавляет мадридский «Реал», у которого 49 очков.

Барселона
1:0
Первый тайм: 0:0
Алавес
Футбол, Испания, Тур 22
2.02.2025, 16:00 (МСК UTC+3)
Olimpic Lluis Companys
Главные тренеры
Ханс-Дитер Флик
Эдуардо Коудет
Голы
Барселона
Роберт Левандовски
61′
Составы команд
Барселона
25
Войцех Щенсны
2
Пау Кубарси
23
Жюль Кунде
8
Педри
19
Ламин Ямаль
89′
3
Алехандро Бальде
83′
35
Херард Мартин
4
Рональд Араухо
34′
46′
24
Эрик Гарсия
6
Гави
7′
14′
16
Фермин Лопес
89′
17
Марк Касадо
46′
21
Френки де Йонг
9
Роберт Левандовски
90′
18
Пау Виктор
11
Рафинья
67′
7
Ферран Торрес
Алавес
13
Хесус Овоно
3
Мануэль Санчес
12
Сантьяго Моуриньо
14
Науэль Теналья
55′
22
Мусса Диарра
8
Антонио Бланко
17
Кике Гарсия
6
Андер Гевара
90′
9
Асьер Вильялибре
18
Хон Гуриди
76′
11
Антонио Мартинес
10
Томаш Конечны
14′
15
Карлос Мартин
7
Карлос Висенте
76′
16
Уго Новоа
Статистика
4
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
11
Удары (всего)
3
4
Удары в створ
0
0
Штанги, перекладины
0
5
Угловые
2
8
Фолы
20
2
Офсайды
11
Судейская бригада
Главный судья
Хосе Луис Мунуэра Монтеро
(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Барселона
Алавес
Чемпионат Испании: таблица и календарь