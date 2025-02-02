Белорус Мельниченко — о первом голе за «Порту Б»: эмоции топ!

«Эмоции от первого гола за дубль “Порту” — топ! Меня уже поздравили из Беларуси. После игры тренер сказал мне что-то на португальском (улыбается)», — сказал Мельниченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.