Белорус Мельниченко — о первом голе за «Порту Б»: эмоции топ!

«Эмоции от первого гола за дубль “Порту” — топ! Меня уже поздравили из Беларуси. После игры тренер сказал мне что-то на португальском (улыбается)», — сказал Мельниченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.
Мельниченко перешёл в «Порту» в нынешнем январе. До этого белорусский футболист выступал в составе минского «Динамо». Действующее трудовое соглашение игрока с португальским клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 250 тыс.