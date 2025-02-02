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Ламин Ямаль повторил достижение Лионеля Месси

«Барселона» одержала минимальную победу над «Алавесом» в воскресенье, а единственный гол в матче забил Роберт Левандовски, сообщают Vesti.kz.

Источник: Reuters

Но особое внимание заслуживает Ламин Ямаль, который продемонстрировал потрясающую игру в атаке.

Ямаль совершил 20 попыток обводки, успешно завершив десять из них. По данным статистиков Opta, это достижение позволило ему стать вторым игроком «Барселоны», кто достиг такого показателя с сезона 2005/06.

Первым был Лионель Месси, который в апреле 2007 года против «Мальорки» совершил 20 обводок, успешно завершив десять.

С этой победой «Барселона» продолжает бороться за высокие позиции, занимая третье место в турнирной таблице Ла Лиги.

Барселона
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