Ламин Ямаль повторил достижение Лионеля Месси

Но особое внимание заслуживает Ламин Ямаль, который продемонстрировал потрясающую игру в атаке.
Ямаль совершил 20 попыток обводки, успешно завершив десять из них. По данным статистиков Opta, это достижение позволило ему стать вторым игроком «Барселоны», кто достиг такого показателя с сезона 2005/06.
Первым был Лионель Месси, который в апреле 2007 года против «Мальорки» совершил 20 обводок, успешно завершив десять.
С этой победой «Барселона» продолжает бороться за высокие позиции, занимая третье место в турнирной таблице Ла Лиги.