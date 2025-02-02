Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Европа
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Манчестер Юнайтед» проиграл «Кристал Пэлас», у Лисандро Мартинеса подозрение на кресты

Завершился матч 24-го тура английской Премьер-лиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Манчестер Юнайтед» и «Кристал Пэлас».

Источник: Getty Images

Команды играли на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Джоном Бруксом (Лестер, Англия). «Кристал Пэлас» обыграл «Манчестер Юнайтед» со счётом 2:0.

На 64-й минуте нападающий «Кристал Пэлас» Жан-Филипп Матета открыл счёт. На 89-й минуте Матета оформил дубль во встрече — 2:0.

Ближе к завершению второго тайма проблемы со здоровьем появились у защитника «Манчестер Юнайтед» Лисандро Мартинеса. Аргентинский игрок почувствовал сильную боль в колене после единоборства. Мартинес плакал, когда его уносили с поля на носилках. Есть вероятность, что это травма крестообразных связок.

После 24 сыгранных матчей «Манчестер Юнайтед» располагается на 13-й строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 29 очков. «Кристал Пэлас» после аналогичного количества игр занимает 12-е место, заработав 30 очков. Турнирную таблицу чемпионата Англии сезона-2024/2025 возглавляет «Ливерпуль», у которого 56 очков.

Манчестер Юнайтед
0:2
Первый тайм: 0:0
Кристал Пэлас
Футбол, Англия, Тур 24
2.02.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
Old Trafford
Главные тренеры
Рубен Аморим
Оливер Гласнер
Голы
Кристал Пэлас
Жан-Филипп Матета
64′
Жан-Филипп Матета
89′
Составы команд
Манчестер Юнайтед
24
Андре Онана
5
Харри Магуайр
49′
15
Лени Йоро
20
Диогу Далот
8
Бруну Фернандеш
65′
16
Амад Диалло
17
Алехандро Гарначо
3
Нуссаир Мазрауи
73′
9
Расмус Хейлунн
6
Лисандро Мартинес
82′
4
Маттейс де Лигт
25
Мануэль Угарте
74′
87′
14
Кристиан Эриксен
37
Кобби Майну
73′
11
Джошуа Зиркзе
Кристал Пэлас
1
Дин Хендерсон
5
Максенс Лакруа
6
Марк Гехи
12
Даниэль Муньос
26
Крис Ричардс
8
Джефферсон Лерма
14
Жан-Филипп Матета
3
Тайрик Митчелл
88′
17
Натаниэл Клайн
18
Даити Камада
61′
10
Эбере Эзе
19
Уилл Хьюз
72′
88′
20
Адам Уортон
7
Исмаила Сарр
90′
55
Джастин Девенни
Статистика
3
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
18
Удары (всего)
11
2
Удары в створ
3
0
Штанги, перекладины
0
11
Угловые
0
12
Фолы
13
0
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Джон Брукс
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Манчестер Юнайтед
Кристал Пэлас
Чемпионат Англии: таблица и календарь