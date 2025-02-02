«Манчестер Юнайтед» проиграл «Кристал Пэлас», у Лисандро Мартинеса подозрение на кресты

Ближе к завершению второго тайма проблемы со здоровьем появились у защитника «Манчестер Юнайтед» Лисандро Мартинеса. Аргентинский игрок почувствовал сильную боль в колене после единоборства. Мартинес плакал, когда его уносили с поля на носилках. Есть вероятность, что это травма крестообразных связок.