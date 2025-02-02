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«Интер» вырвал ничью у «Милана» в концовке матча 23-го тура Серии А

Завершился матч 23-го тура итальянской Серии А сезона-2024/2025, в котором встречались «Милан» и «Интер».

Источник: Reuters

Команды играли на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Даниэле Киффи (Падуя, Италия). Итоговый результат — 1:1.

На 45-й минуте полузащитник «Милана» Тейани Рейндерс открыл счёт. Ответный мяч «Интера» на 90+3-й минуте забил защитник Стефан де Врей — 1:1.

После 22 сыгранных матчей «Милан» располагается на восьмой строчке в турнирной таблице Серии А, набрав 35 очков. «Интер» после аналогичного количества игр занимает второе место, заработав 51 очко. Турнирную таблицу чемпионата Италии сезона-2024/2025 возглавляет «Наполи», у которого 53 очка.

Милан
1:1
Первый тайм: 1:0
Интер
Футбол, Италия, Тур 23
2.02.2025, 20:00 (МСК UTC+3)
Giuseppe Meazza
Главные тренеры
Сержиу Консейсау
Симоне Индзаги
Голы
Милан
Тиджани Рейндерс
45′
Интер
Стефан де Врей
90+3′
Составы команд
Милан
16
Майк Меньян
19
Тео Эрнандез
23
Фикайо Томори
31
Страхиня Павлович
32
Кайл Уокер
14
Тиджани Рейндерс
4
Исмаэль Беннасер
46′
20
Алекс Хименес
11
Кристиан Пулишич
86′
21
Сэмюэл Чуквуэзе
80
Юнус Муса
78′
42
Филиппо Терраччано
10
Рафаэл Леау
85′
46
Маттео Габбиа
90
Тэмми Абрахам
78′
73
Франческо Камарда
Интер
1
Янн Зоммер
2
Дензел Дюмфрис
61′
6
Стефан де Врей
23
Николо Барелла
9
Маркус Тюрам
10
Лаутаро Мартинес
28
Бенжамен Павар
63′
30
Карлос Аугусту
32
Федерико Димарко
76′
16
Давиде Фраттези
95
Алессандро Бастони
53′
63′
31
Янн Биссек
20
Хакан Чалханоглу
63′
7
Петр Зелиньски
22
Генрих Мхитарян
76′
59
Никола Залевски
Статистика
0
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
10
Удары (всего)
17
4
Удары в створ
6
0
Штанги, перекладины
0
8
Угловые
11
5
Фолы
9
2
Офсайды
5
Судейская бригада
Главный судья
Даниэле Киффи
(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Милан
Интер
Чемпионат Италии: таблица и календарь