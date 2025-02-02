«Интер» вырвал ничью у «Милана» в концовке матча 23-го тура Серии А

После 22 сыгранных матчей «Милан» располагается на восьмой строчке в турнирной таблице Серии А, набрав 35 очков. «Интер» после аналогичного количества игр занимает второе место, заработав 51 очко. Турнирную таблицу чемпионата Италии сезона-2024/2025 возглавляет «Наполи», у которого 53 очка.