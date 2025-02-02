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Есть самое крупное поражение в карьере Гвардиолы! «Арсенал» — просто монстры!

У «Арсенала» раззабивались даже молодые — и потроллили Холанда. 5:1!

Источник: Getty Images

Перед главным матчем тура Артета темнил — сможет ли сыграть вратарь Райя или нет. Как это часто бывает у «Арсенала» в таких случаях — футболист всё-таки появился на поле. А вот кипер «Сити» Эдерсон на этот раз не сыграл из-за повреждения — в основе вышел Ортега. В центре поля снова оказался Мармуш, а не Де Брёйне.

Матч не успел толком начаться, как «Арсенал» открыл счёт. Хозяева накрыли прессингом Аканджи, и тот потерял мяч у своих ворот уже на второй минуте. Эдегор оказался в убойной позиции и не промахнулся. Сразу вспомнился прошлый тур, когда «Сити» тоже пропустил в самом начале, только после ошибки Хусанова.

Прессинг «Арсенала» явно был настроен специально под «Сити». Похоже, Артета дал персональные ориентировки. Например, когда Бернарду Силва опускался к своим воротам для розыгрыша мяча, то «Арсенал» садился на свою половину поля и не лез, а вот защитников «Сити» накрывали большим количеством. В результате так был создан ещё один классный момент. Ортега подставил Ковачича рискованной передачей, и «Арсенал» снова забрал мяч у чужих ворот. Хозяева обязаны были забивать снова, но Хаверц из отличной позиции пробил чуть-чуть правее ворот, в которых уже не было вратаря. И лишь подогревая разговоры о необходимости найти команде нового форварда.

«Сити» больше владел мячом и свои моменты тоже получил. И если Холанд за первый тайм коснулся мяча лишь шесть раз, то Мармуш выглядел действительно опасным — брал игру на себя на чужой трети, шёл в обводку, бил по воротам. Он же подал угловой, когда Гвардиол ударил головой и мяч от рук вратаря попал в перекладину. За первый тайм у Райи набралось сразу два крутых сейва. Голкипер «Арсанала» ещё потащил удар Савиньо со средней дистанции — мяч шёл в дальний угол, но после рикошета изменил направление и полетел в ближний, однако Райя успел среагировать.

В начале второго тайма «Сити» сравнял. Причём сделал это Холанд, который пробил головой, не заметив сопротивления со стороны Салиба.

Только вот гости недолго радовались. Практически сразу Фоден обрезался с пасом, а Парти ударил из-за штрафной. В пользу «Арсенала» сыграл небольшой рикошет от Стоунза — мяч полетел точно под штангу. Ортега даже не стал прыгать.

«Арсенал» выглядел в целом солиднее и при счёте 2:1 уже не стал откатываться в оборону. После очередной комбинации отличился 18-летний Льюис-Скелли. Защитник в чужой штрафной убрал мяч под правую и пробил в дальний угол. Ортега дотянулся до мяча, но ворота не спас. Льюис-Скелли отпраздновал гол в позе йога, пародируя Холанда.

Ну, а ближе к концу встречи ещё и Хаверц отличился и эмоционально отпраздновал, прокатившись на коленях к фанатской трибуне. Аплодировали даже стюарды. Это был тот случай, когда счёт вполне отражал игру. По мере того как хозяева вели в счёте, у них всё равно были лучшие моменты, а у «Сити» мало что получалось. Местные болельщики на кураже скандировали «оле» под каждый пас любимой команды.

В конце встречи, помимо атак «Арсенала», можно отметить разве что очередное столкновение Холанда и Габриэла, с которого слетела бутса. В ответ бразилец потянул нападающего за шорты — обошлось без жёлтых. Как и в случае с Бернарду, который явно заслуживал предупреждения после удара по ногам лежащего Троссарда. Ну, а финальную точку поставил 17-летний Итан Нванери — 5:1.

Один из лучших матчей «Арсенала» в этом сезоне (если не вообще лучший). Но главное — случилось крупнейшее поражение Гвардиолы в карьере. Он проигрывал 0:4 (даже в этом сезоне — «Тоттенхэму»), уступал 2:5 «Лестеру». Но 1:5 — никогда.

Лондонцы теперь отстают от «Ливерпуля» на шесть очков, но у команды Слота ещё матч в запасе. «Сити» остался четвёртым в таблице, однако рискует опуститься по итогам тура на пятое место.

Григорий Телингатер

Арсенал
5:1
Первый тайм: 1:0
Манчестер Сити
Футбол, Англия, Тур 24
2.02.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
Emirates Stadium
Главные тренеры
Микель Артета
Хосеп Гвардиола
Голы
Арсенал
Мартин Эдегор
(Кай Хаверц)
2′
Томас Партей
56′
Майлс Льюис-Скелли
(Деклан Райс)
62′
Кай Хаверц
(Габриел Мартинелли)
76′
Итан Нванери
(Деклан Райс)
90+3′
Манчестер Сити
Эрлин Бреут Холанн
(Савио)
55′
Составы команд
Арсенал
22
Давид Райя
2
Вильям Салиба
6
Габриэл Магальяйнс
12
Юррьен Тимбер
25′
5
Томас Партей
41
Деклан Райс
11
Габриел Мартинелли
8
Мартин Эдегор
71′
84′
23
Микель Мерино
29
Кай Хаверц
90′
33
Риккардо Калафьори
49
Майлс Льюис-Скелли
90′
30
Рахим Стерлинг
19
Леандро Троссар
84′
53
Итан Нванери
Манчестер Сити
18
Штефан Ортега
5
Джон Стоунс
24
Йошко Гвардиол
25
Мануэль Аканджи
8
Матео Ковачич
20
Бернарду Силва
27
Матеус Нунес
9
Эрлин Бреут Холанн
26
Савио
7
Омар Мармуш
72′
17
Кевин Де Брейне
47
Фил Фоден
72′
87
Джеймс Макэйти
Статистика
2
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
12
Удары (всего)
7
7
Удары в створ
4
0
Штанги, перекладины
0
5
Угловые
2
6
Фолы
7
3
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Питер Бэнкес
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Арсенал
Манчестер Сити
Чемпионат Англии: таблица и календарь