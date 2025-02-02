Есть самое крупное поражение в карьере Гвардиолы! «Арсенал» — просто монстры!

«Сити» больше владел мячом и свои моменты тоже получил. И если Холанд за первый тайм коснулся мяча лишь шесть раз, то Мармуш выглядел действительно опасным — брал игру на себя на чужой трети, шёл в обводку, бил по воротам. Он же подал угловой, когда Гвардиол ударил головой и мяч от рук вратаря попал в перекладину. За первый тайм у Райи набралось сразу два крутых сейва. Голкипер «Арсанала» ещё потащил удар Савиньо со средней дистанции — мяч шёл в дальний угол, но после рикошета изменил направление и полетел в ближний, однако Райя успел среагировать.