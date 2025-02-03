«Нам бы не помешало». Слуцкий рассказал, что в Китае тренер может бить подопечных

«У них есть такая фишка — нам бы не помешала: любой тренер, учитель, преподаватель может бить людей. Если ты чем-то недоволен — как дал леща, и все понимают, что тренер гневается.



Не просто на улице бить людей, а если ты тренер, преподаватель, то есть более старший, ты чему-то учишь. Это как метод педагогического воздействия. Ты отдал ребенка в школу, и к нему учитель может применять физические методы воздействия.



Что значит правильно или нет? Они вообще другие. Мы для них все — дикари. У них древнейшая цивилизация, они черт знает когда начали существовать, и для них все наши правила и нормы поведения неприемлемы. Они считают, что мы себя неправильно ведем.



Мы дружим с русской диаспорой, и многие забирают детей на дистанционное обучение, потому что не хотят, чтобы их детей тумаками воспитывали», — рассказал Слуцкий.