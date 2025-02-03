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«Марсель» вырвал победу над «Лионом» в концовке сверхрезультативного матча Лиги 1

Завершился матч 20-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Марсель» и «Лион».

Источник: Чемпионат.com

Команды играли на стадионе «Оранж Велодром» в Марселе (Франция). Стартовый свисток прозвучал в 22:45 мск. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

Первый гол в матче был забит на 53-й минуте. Его автором стал полузащитник «Лиона» Корентин Толиссо. На 61-й минуте нападающий «Марселя» Мэйсон Гринвуд сравнял счёт. Спустя три минуты Адриен Рабьо вывел хозяев вперёд. На 72-й минуте игрок гостей Александр Ляказетт реализовал 11-метровый удар. Победу «Марселю» принёс гол Луиса Энрике, забитый на 85-й минуте.

После этой победы в активе «Марселя» стало 40 очков. Команда располагается на втором месте в таблице чемпионата Франции. «Лион» с 30 очками идёт седьмым.

Марсель
3:2
Первый тайм: 0:0
Лион
Футбол, Франция, Тур 20
2.02.2025, 22:45 (МСК UTC+3)
Velodrome
Главные тренеры
Роберто Де Дзерби
Паулу Фонсека
Голы
Марсель
Мэйсон Гринвуд
(Амин Гуири)
61′
Адриен Рабьо
(Пьер-Эмиль Хейбьерг)
64′
Луис Энрике
(Поль Лирола)
85′
Лион
Корентен Толиссо
(Райан Шерки)
53′
Александр Ляказетт
72′
Составы команд
Марсель
1
Херонимо Рульи
5
Леонардо Балерди
68′
13
Дерек Корнелиус
90+4′
62
Микаэль Мурильо
42′
21
Валентен Ронжье
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
90+2′
25
Адриен Рабьо
44
Луис Энрике
3
Кантен Мерлен
80′
29
Поль Лирола
34
Билаль Надир
58′
9
Амин Гуири
10
Мэйсон Гринвуд
90′
6
Улиссес Гарсия
Лион
23
Лукас Перри
3
Николас Тальяфико
82′
19
Мусса Ниакате
20
Саэль Кумбеди
22
Клинтон Мата
8
Корентен Толиссо
18
Райан Шерки
37
Эрнест Нуама
7
Жордан Верету
86′
15
Таннер Тессманн
31
Неманья Матич
86′
23
Тьяго Альмада
10
Александр Ляказетт
80′
69
Жорж Микаутадзе
Статистика
4
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
20
Удары (всего)
10
11
Удары в створ
4
0
Штанги, перекладины
0
6
Угловые
2
13
Фолы
10
0
Офсайды
2
Судейская бригада
Главный судья
Жером Бризар
(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Марсель
Лион
Чемпионат Франции: таблица и календарь