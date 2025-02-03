«Марсель» вырвал победу над «Лионом» в концовке сверхрезультативного матча Лиги 1

Первый гол в матче был забит на 53-й минуте. Его автором стал полузащитник «Лиона» Корентин Толиссо. На 61-й минуте нападающий «Марселя» Мэйсон Гринвуд сравнял счёт. Спустя три минуты Адриен Рабьо вывел хозяев вперёд. На 72-й минуте игрок гостей Александр Ляказетт реализовал 11-метровый удар. Победу «Марселю» принёс гол Луиса Энрике, забитый на 85-й минуте.