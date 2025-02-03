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«Наполи» прервал серию из семи побед подряд в Серии А

«Наполи» сыграл вничью с «Ромой» в матче 23-го тура Серии А.

Источник: Reuters

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. «Наполи» на выезде сыграл вничью с «Ромой» в матче 23-го тура чемпионата Италии по футболу.

Встреча, прошедшая в Риме, завершилась со счетом 1:1. В составе «Наполи» гол забил Леонардо Спинаццола (29-я минута). За «Рому» отличился Анхелиньо (90+2).

«Наполи» прервал свою серию из семи побед подряд в чемпионате Италии и лидирует в турнирной таблице Серии А, набрав 54 очка. «Рома» (31 балл) продлила серию без поражений до семи игр и идет на девятой позиции.

В следующем матче чемпионата Италии «Наполи» 9 февраля примет «Удинезе», «Рома» в этот же день на выезде сыграет против «Венеции».

Рома
1:1
Первый тайм: 0:1
Наполи
Футбол, Италия, Тур 23
2.02.2025, 22:45 (МСК UTC+3)
Olimpico
Главные тренеры
Клаудио Раньери
Антонио Конте
Голы
Рома
Анхелиньо
(Алексис Салемакерс)
90+2′
Наполи
Леонардо Спинаццола
(Гильерме Жуан Жезус)
29′
Составы команд
Рома
99
Миле Свилар
5
Эван Н`Дика
23
Джанлука Манчини
69
Анхелиньо
61
Никколо Пизилли
73′
18
Матиас Соуле
2
Девайн Ренч
80′
35
Томмазо Бальданци
4
Брайан Кристанте
64′
11
Артем Довбик
17
Куадио Коне
53′
56′
16
Леандро Паредес
14
Элдор Шомуродов
80′
21
Пауло Дибала
92
Стефан Эль-Шаарави
55′
56
Алексис Салемакерс
Наполи
1
Алекс Мерет
5
Гильерме Жуан Жезус
13
Амир Ррахмани
22
Джованни Ди Лоренцо
37
Леонардо Спинаццола
8
Скотт Мактоминай
68
Станислав Лоботка
99
Андре-Франк Замбо Ангисса
7
Давид Нерес
76′
30
Паскуале Маццокки
9
Ромелу Лукаку
81′
18
Джованни Симеоне
21
Маттео Политано
14′
86′
81
Джакомо Распадори
Статистика
2
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
12
Удары (всего)
5
2
Удары в створ
2
0
Штанги, перекладины
0
2
Угловые
3
9
Фолы
13
1
Офсайды
2
Судейская бригада
Главный судья
Микаэль Фаббри
(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Рома
Наполи
Чемпионат Италии: таблица и календарь