«Наполи» прервал серию из семи побед подряд в Серии А

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. «Наполи» на выезде сыграл вничью с «Ромой» в матче 23-го тура чемпионата Италии по футболу.
Встреча, прошедшая в Риме, завершилась со счетом 1:1. В составе «Наполи» гол забил Леонардо Спинаццола (29-я минута). За «Рому» отличился Анхелиньо (90+2).
«Наполи» прервал свою серию из семи побед подряд в чемпионате Италии и лидирует в турнирной таблице Серии А, набрав 54 очка. «Рома» (31 балл) продлила серию без поражений до семи игр и идет на девятой позиции.
В следующем матче чемпионата Италии «Наполи» 9 февраля примет «Удинезе», «Рома» в этот же день на выезде сыграет против «Венеции».