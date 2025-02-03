Таким беспомощным дома «МЮ» не был 131 год, «Барселона» приблизилась к «Реалу», «Интер» спасся в дерби

«Барселона» не в первый уже раз столкнулась с серьезными проблемами против соперника, который готов все 90 минут защищаться низким и средним блоком. Однако класса каталонцев хватило для того, чтобы взломать оборону «Алавеса». Педри с левой бровки выдал крутую диагональ в направлении Ямаля, и его удар с лета завершился тем, что мяч в сетку отправил Левандовски. К первым числам января поляк довел число своих голов в нынешнем сезоне до тридцати, а всего в сине-гранатовой форме он отличился 88 раз. Он уже делит с Роналдом Куманом 27-е место в списке лучших снайперов за всю историю «Барселоны». А если смотреть на ближайшие к Леви строчки, то ему по силам преодолеть еще три ступеньки. Ориентиры — Бернд Шустер (89), Техада (91) и Роналдиньо (93).