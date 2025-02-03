Самые ожидаемые переходы последнего дня трансферного окна в Европе. Интриг сейчас много

А ещё бирмингемцы работают сразу по двум сделкам с «Челси». «Астон Вилла» хотела бы видеть у себя защитника Акселя Дисаси и форварда Жоау Феликса. С первым у клуба есть договорённость по личному соглашению, однако «Челси» предпочёл бы отдать француза в аренду в «Тоттенхэм». Почему? «Астон Вилла» — конкурент в борьбе за зону Лиги чемпионов. Но Фабрицио Романо отмечает, что сам Дисаси предпочитает вариант именно с бирмингемцами, а не с «Тоттенхэмом». Переговоры «Астон Виллы» по Феликсу также проходят трудно.